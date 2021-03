In den weiteren Rennen des finalen Wochenendes holte sie noch einen ersten und einen 24. Platz. Ihre Leistung ist noch höher einzustufen, weil sie noch im Herbst des vergangenen Jahres eine lange Trainingspause wegen einer Schulterverletzung einlegen musste. "Das hat vieles verändert. Auch im Kopf", so Voigt.

Nach der Genesung konnte sie dann bei der Europameisterschaft zeigen, dass mit ihr wieder zu rechnen ist. Weitere Erfolge richteten den Fokus dann weiter nach oben. "Meine Ziele haben sich in der Saison geändert und jetzt stehe ich hier und halte den Pokal in der Hand. Ich bin einfach mehr als glücklich", so Voigt.

Als Belohnung erhält die Thüringerin einen fixen Startplatz beim Weltcupfinale nächste Woche in Östersund und beim ersten Weltcup der kommenden Saison in Kontiolahti. "Ich freue mich sehr, dass ich in Östersund dabei bin und habe das Ziel, dort auf jeden Fall die Verfolgung zu erreichen", so Voigt.