Biathlon | Weltcup Herrmann-Wick stürmt in Antholz zum Weltcup-Sieg

Was für ein Weltcup-Rennen. Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick hat sich in Antholz nach einer tadellosen Laufleistung den Sieg in der Verfolgung gesichert. Saison-Debütantin Hanna Kebinger schaffte die halbe WM-Norm.