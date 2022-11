Fragen und Antworten zur Biathlon-Saison

Was steht an?

Am Dienstag beginnt im finnischen Kontiolahti die 46. Saison im Biathlon-Weltcup. In diesem Winter sind neun Weltcup-Stationen geplant, hinzu kommen die Weltmeisterschaften im Februar in Oberhof. Das Finale findet ab 13. März am berühmten Holmenkollen in Oslo statt.

Welche Rennen finden in Deutschland statt?

Anders als im Vorjahr wird in Deutschland nur ein Weltcup ausgetragen. Diesmal geht es nicht wie gewohnt zum Auftakt des Kalenderjahres in Oberhof um Punkte, sondern in der Chiemgau-Arena von Ruhpolding (11. bis 15. Januar). Wie gewohnt ist die World Team Challenge, das Mixed-Event in der Schalker Arena, am 28. Dezember nicht Teil des Weltcups.

Was ist der Saison-Höhepunkt?

Dass die Biathletinnen und Biathleten nicht in Oberhof ins neue Jahr starten, hat einen guten Grund: Erstmals seit 2012 in Ruhpolding findet wieder eine Heim-WM statt, diesmal in der thüringischen Kleinstadt. Bemerkenswert: Die Ergebnisse der Wettkämpfe vom 8. bis 19. Februar fließen nicht in die Weltcup-Gesamtwertung ein, das gab es zuletzt 1993.

Was gilt es noch zu beachten?

Änderungen im Wertungssystem: In dieser Saison gibt es im Gesamtweltcup keine Streichergebnisse mehr. So soll sichergestellt werden, dass nach dem letzten Rennen definitiv der Athlet oder die Athletin mit den meisten Punkten an der Spitze steht. Deshalb gibt es künftig mehr Punkte für den Sieg (90 statt 60) und die Abstände auf den weiteren Plätzen werden größer (75 und 60 statt 54 und 48). Sportler und Offizielle aus Russland und Belarus bleiben nach einem Beschluss des Weltverbands IBU aus dem September vorerst weiterhin von allen Biathlon-Wettbewerben ausgeschlossen.

Wo wird Biathlon übertragen?

ARD und das ZDF wechseln sich wie bisher bei den Übertragungen ab, das Erste startet am Dienstag, 29. November, in Kontiolahti. Die einstigen deutschen Erfolgsgaranten Arnd Peiffer und Erik Lesser agieren künftig als Experten-Duo.