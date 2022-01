Für Erik Lesser steht vor den Olympischen Spielen in Peking erst einmal eine kurze Pause an. Der 33-jährige Biathlet vom SV Eintracht Frankenhain wird auf den Weltcup im italienischen Antholz (20. bis 23. Januar) verzichten und statt der Olympia-Generalprobe in der Heimat Kraft bei der Familie tanken.

Nach der Olympia-Einkleidung am Montag in München bleibt Lesser in der kommenden Woche bei seiner Lebensgefährtin Nadine und Töchterchen Anouk in Oberhof. "Zuhause fühle ich mich relativ sicher. Wir sind alle 2GPlus und haben familiär keinen Kontakt“, erklärte der 33-Jährige mit Blick auf die Corona-Gefahr: „Das einzige Einfallstor ist der Kindergarten.“