Die deutschen Biathletinnen haben im letzten Staffelrennen der Saison auf ganzer Linie enttäuscht und einen Podestplatz klar verpasst. Zum Auftakt des Weltcups im tschechischen Nove Mesto mussten sich Maren Hammerschmidt, Vanessa Hinz, Janina Hettich und Franziska Preuß am Donnerstag mit Platz zwölf begnügen. So schlecht war man bis dato nur im Dezember 2019 in Hochfilzen gewesen. Damit verloren sie auch die Kleine Kristallkugel in der Staffelwertung. Die holte sich Schweden, das im Endspurt noch Belarus überholte und mit 1,2 Sekunden Vorsprung gewann.

Franziska Preuß brauchte liegend keinen Nachlader (Archivbild) Bildrechte: imago images/Eibner

Schon nach der Startläuferin Hammerschmidt lag Deutschland nur auf Rang 13, Hinz und Hettich konnten den Rückstand nicht entscheidend verkürzen. Einzig Schlussläuferin Preuß lieferte eine überzeugende Leistung ab und sagte zur Teamleistung: "Wenn es von Beginn an nicht so richtig läuft, dann fehlt dann einfach die Lockerheit und es ist Verkrampfheit da." Janina Hettich sagte im ZDF: "Das ist ärgerlich und ziemlich bitter. Es war Anfang an der Wurm drin, Dass ich dann am Ende noch drei Nachlader brauchte, das spiegelt das ganz gut wider." Herrmann, die bei der WM in Pokljuka mit Hinz, Hettich und Preuß Silber gewonnen hatte, soll im Sprint am Samstag und in der tags darauf folgenden Verfolgung wieder dabei sein.