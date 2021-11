Auch 2022 findet der Biathlon-Weltcup in Oberhof ohne Zuschauer statt. Das gab Organisationskomitee am Donnerstag (25.11.2021) bekannt. Aufgrund der pandemischen Lage im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und im Freistaat Thüringen habe man diese die Entscheidung treffen müssen.

Damit wird es nach 2021 erneut Wettbewerbe ohne Stimmung geben. Gerade Oberhof war bei den Biathletinnen und Biathleten, nicht wegen des Wetters, sondern wegen der tollen Kulisse so beliebt. Der Weltcup findet vom 3. bis 9. Januar statt. Insgesamt sind sechs Entscheidungen vorgesehen. Am 6. Januar gibt es den Sprint der Männer, am 7. Januar den der Frauen. Am Samstag, dem 8. Januar stehen die Mixed-Staffel und die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm. Zum Abschluss gibt es am Sonntag die beiden Verfolgungsrennen.