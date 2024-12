Bildrechte: IMAGO / Newspix24

Biathlon | Weltcup Riethmüller verpasst Überraschung im Massenstart knapp

08. Dezember 2024, 15:31 Uhr

Danilo Riethmüller hat beim Massenstart in Kontiolahti gezeigt, warum er in dieser Saison zurecht Teil des deutschen Weltcup-Teams ist. Am Ende fehlten dem gebürtigen Sachsen-Anhalter nur wenige Sekunden zum Podest.