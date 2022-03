Der Thüringer Biathlet Erik Lesser ist erstmals seit fast 16 Monaten wieder in einem Weltcup-Einzel-Rennen auf Podest gelaufen. Der 33-Jährige, der in dieser Woche sein Karriereende zum Abschluss der Saison bekannt gegeben hatte, ist am Sonntag in Kontiolahti Verfolgungs-Zweiter geworden.