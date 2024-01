Das für Donnerstag (04.01.2023) geplante Sprint-Rennen der Männer beim Biathlon-Weltcup in Oberhof ist auf Freitag verlegt worden. Das teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Grund sind die hohen Temperaturen und die anhaltenden Niederschläge der letzten Tage, wodurch die Strecke am Grenzadler aufgeweicht ist und nicht die gewünschte Präparierung aufweist.

In Oberhof sind bis einschließlich Sonntag insgesamt sechs Rennen angesetzt. Durch die Verlegung des Männer-Sprints soll nun Zeit gewonnen werden, da in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Wetterumschwung mit Minusgraden vorhergesagt ist. Der angekündigte Frost soll für die nötige Robustheit der Loipe sorgen. Am Freitag werden die Männer nun ab 11:20 Uhr an den Start, ehe die Frauen ab 14:25 Uhr planmäßig ihr Sprint-Rennen bestreiten.