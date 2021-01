Am Freitag (11.30 Uhr) geht es für die Athleten mit dem Sprint der Frauen los. Es ist der Auftakt in ein zweiwöchiges Biathlon-Spektakel in Oberhof. In zehn Tagen werden zwölf Entscheidungen fallen. Der Biathlon-Weltverband hat die Weltcuporte mit Blick auf mögliche Ansteckungen bei den Reisen gebündelt - so bleiben die Athleten länger an einem Ort. Eigentlich ein Segen für Oberhof, doch diesmal wird alles anders sein. Wo normalerweise zehntausende Fans jubeln, wird gespenstische Stille herrschen. Die Stadt wird "abgeriegelt": Die Biathlon-Party im Thüringer Wintersport-Mekka Oberhof fällt im Jahr 2021 aus.