Massen auf den Tribünen. Der Normalzustand in Oberhof - nur nicht in diesem Winter. Bildrechte: imago images / Camera 4

Birxsteig, Frankfurter Kreuz und dann über die (große oder kleine) Sägespäne-Runde zurück zum Zielbereich. Dabei angetrieben von Massen an den Strecken, die jeden Athleten nach vorne peitschen. Und selbst wenn das Ziel auf der langen Schlussgeraden wegen des typischen Oberhofer Nebels mal nicht zu sehen war, hören konnte man es allemal. Dafür sorgten die zigtausenden Zuschauer in der vollgepackten Rennsteig-Arena am Grenzadler. Diese Szenen, wie sie Oberhof in den letzten anderthalb Jahrzehnten verlässlich produziert hat, wird es in diesem Jahr nicht geben. Der Grund: Der Weltcup am Rennsteig wird komplett ohne Zuschauer stattfinden.