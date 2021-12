Training am Schießstand in der ARENA am Rennsteig. (Archiv) Bildrechte: imago images/Gerhard König

Das Biathlon-Fieber in Thüringen steigt, allerdings nur bei den Athleten. Vom 6. bis zum 9. Januar 2022 findet in Oberhof der 31. Weltcup statt, coronabedingt sind erneut Zuschauer ausgeschlossen. Trotzdem soll es ein unvergessliches Event werden. In der letzten Woche des Jahres laufen die Vorbereitungen nun auf Hochtouren, es wird an der Feinabstimmung gearbeitet. Oberhof-Chef Thomas Grellmann möchte mit seiner Crew "die weltbesten Biathletinnen und Biathleten mit besten Weltcup-Bedingungen in Oberhof empfangen und damit die Grundvoraussetzung für intensive Trainingseinheiten und spannende Rennen bereiten".

Schnee gebunkert

Bereits seit Mitte Dezember sind fleißige Helfer am Werkeln und hatten die Streckenpräparation in der ARENA am Rennsteig aufgenommen. Bisher konnten alle Strecken mit durchschnittlich 40 Zentimetern Schnee präpariert werden. Dieser wurde aus Depots geholt, die mit über 25.000 Kubikmeter Schnee gut gefüllt waren. Als weiterer Trumpf in der Schneekonzeption könnte sich die neue Beschneiungsanlage etablieren. Sie ermöglicht dank eines gezielt überarbeiteten Leitungssystems eine ganzheitliche Versorgung mit Kunstschnee. Schnee en masse. Bildrechte: TWZ

Training - Training - Wettkämpfe