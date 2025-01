Einfacher wird es für die deutschen Skijäger dadurch aber nicht. Wieder einmal sind wechselnde Wetterbedingungen für Oberhof angesagt, und die Loipen durch den Thüringer Wald mit dem legendären Birxsteig haben es in sich. "Die Strecken in Oberhof fordern viel, aber – das haben wir gerade im Dezember unter Beweis gestellt – schwierige Bedingungen liegen uns. Die Ergebnisse aus dem Dezember geben uns Selbstvertrauen, aber wir wissen auch, dass der Erfolg von damals nun keine Garantie ist. ", erklärte Felix Bitterling, der Sportdirektor Biathlon im Deutschen Skiverband (DSV) in einer Mitteilung am Montag (6. Januar 2025).

In Oberhof wird sich mit Franziska Preuß erstmals seit langer Zeit wieder eine Weltcup-Führende aus Deutschland ihrem Publikum zeigen. Die 30-Jährige vom SC Haag lieferte im bisherigen Saisonverlauf schon einige Galavorstellungen ab, die durch Siege im Sprint in Hochfilzen und in der Verfolgung in Annecy untermauert wurden. In starker Form präsentierte sich bisher auch die Thüringerin Vanessa Voigt, die zuletzt im Verfolger-Rennen in Annecy komplett fehlerfrei schoss und aufs Podium kletterte (Rang drei).