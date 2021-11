Wie der Deutsche Ski-Verband (DSV) am Dienstag (23.11.2021) bekannt gab, wurden neben den Weltcup-erfahrenen Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Erik Lesser und Philipp Horn (beide Frankenhain) auch Vanessa Voigt (Rotterode), Juliana Frühwirth (Tambach-Dietharz) und Justus Strelow (Schmiedeberg) für den Weltcup-Auftakt in Schweden nominiert. Fast die Hälfte der 13 deutschen Starter und Starterinnen kommt damit aus Thüringen oder Sachsen.

Voigt als IBU-Cup-Siegerin dabei

Ganz besonders ist der Auftakt in Östersund dabei für Vanessa Voigt, Juliane Frühwirt und Justus Strelow. Die 24-jährige Voigt erkämpfte sich ihren Weltcup-Startplatz durch den Gewinn des zweitklassigen IBU-Cups im vergangenen Winter. Insgesamt lief sie in der verkürzten Saison 2020/2021 viermal zum Sieg in IBU-Cup-Rennen. In Östersund erlebt die Oberhoferin ihren vierten Weltcupstart. Vanessa Voigt gewann in der vergangenen Saison vier IBU-Cup-Rennen und den Gesamt-Cup. Bildrechte: imago images/Harald Deubert

Frühwirt und Strelow setzen sich im Ausscheid durch

Frühwirt und Strelow erkämpften sich das Ticket im internen Ausscheid in Obertilliach und setzte sich dabei gegen die innerdeutsche Konkurrenz durch. Die 23-jährige Frühwirt geht nun bei ihrem zweiten Weltcup am Start. Auch der 24-jährige Strelow durfte bereits vor einem Jahr in Östersund Weltcup-Luft schnuppern und fiebert nun seinem dritten Weltcupstart entgegen. Im IBU-Cup lieferte Strelow in der vergangenen Saison bereits ab, beendete die Verfolgungs-Gesamtwertung hier als Zweiter.

Herrmann: "Kaltstart in Östersund"

Die erfahrenen Herrmann und Lesser gehen durchaus mit Medaillenambitionen für die Olympischen Spiele in Peking an den Start. Für den Start in Östersund sagt Herrmann aber: "Ich war zuletzt drei Wochen in der Höhe. In Östersund mache ich ein bisschen einen Kaltstart, ich habe zuletzt nicht so viele hochintensive Einheiten gemacht. Ich will erstmal wieder reinkommen".

Franziska Hildebrand verpasst Weltcup