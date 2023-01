Biathletin Vanessa Voigt hat zum Abschluss des Heim-Weltcups in Ruhpolding einen Podestplatz nur knapp verpasst. Die 25-Jährige kam im Massenstart über 12,5 Kilometer als beste Deutsche auf Rang fünf. Trotz Problemen mit der Waffe beim Anschießen unterliefen ihr lediglich zwei Fehler. Für die Thüringerin war es das zweitbeste Saison-Ergebnis, 35 Sekunden fehlten aufs Treppchen.

"Die Zuschauer haben einen echt beflügelt", sagte die Atheletin vom WSV Rotterode. Die Probleme mit der Waffe seien "ein Nervenzirkus" gewesen. "Es war wie so eine kleine Fussel in meinem Diopter und die habe ich nicht rausgekriegt. Ich war so fertig mit den Nerven, aber die Trainer haben mich beruhigt." Die zweite DSV-Starterin Sophia Schneider landete nach acht Strafrunden auf dem 30. und letzten Platz.