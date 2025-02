Biathletin Franziska Preuß ist zum Abschluss der Weltmeisterschaften in Lenzerheide im Massenstart ohne Medaille geblieben. Die 30-Jährige schoss zwar nur einmal daneben, konnte aber dieses Mal in der Loipe nicht mithalten. So reichte es für die 30-Jährige nach zuvor viermal Edelmetall nur zu Rang sieben.

"Es war einfach nur ein Gewürge. Es war extrem schwer, gerade die erste Runde. Da hat der Ski geklebt. Mir ist es in den ersten Runden auch körperlich nicht gut gegangen. Ich habe krass Bauchweh gekriegt. Es war heute überhaupt nicht schön", sagte Preuß in der ARD. Natürlich schmerze das, "ich weiß, dass ich mehr kann. Aber an so einem Tag muss alles zusammenpassen", fügte sie hinzu. Dennoch verlasse sie Lenzerheide nach Gold in der Verfolgung, Silber im Sprint und jeweils Bronze in der Mixedstaffel und im Single-Mixed "positiv gestimmt".