"Es war heute schade. Ich war beim letzten Schießen irgendwie unkonzentiert", haderte die 30-Jährige am ZDF-Mikrofon: "Ich habe versucht, den Schalter umzulegen. Mir ist es einfach nicht gelungen, ich war einfach unruhig. So schnell passieren dann zwei Fehler."

Hinter Preuß sorgte Johanna Puff für ein deutsches Ausrufezeichen am Schießstand. Bei ihrem ersten WM-Start überhaupt blieb die 22-Jährige fehlerfrei. In der Loipe verlor sie aber im Vergleich zur Konkurrenz zu viel Zeit, sodass sie im Kampf um die Medaillen keine Rolle spielte und am Ende Platz 22 belegte. "Ich wusste, dass ich am Schießstand gut arbeiten muss, um ein gutes Ergebnis zu haben", sagte Puff. Ihre Teamkolleginnen Julia Tannheimer (4) und Selina Grotian (5) lagen nach großen Problemen bei ihren Schießeinlagen weit zurück.