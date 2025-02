Die deutschen Biathlon-Männer warten auch nach dem dritten Einzelrennen der Weltmeisterschaft in Lenzerheide weiter auf die erste Medaille. Im schweren Einzel über 20 Kilometer schaffte es Philipp Horn nach zwei Strafminuten und guter Leistung aber auf den siebten Platz, Johannes Kühn (2 Fehler) beendete seinen ersten WM-Einsatz in den Schweizer Alpen als Zwölfter.

"Natürlich träumt man von den Medaillen. Das ist das, was bei der WM zählt. Nichtsdestotrotz bin ich mit Platz sieben nicht unzufrieden", sagte Horn am ARD-Mikrofon: "Mit zwei Fehlern hat man in der Regeln nichts mit den Medaillen zu tun." Tatsächlich wäre mit einem Fehlversuch weniger aber sogar der Sprung auf den Bronzerang möglich gewesen. Trotzdem wollte sich Horn nicht zu sehr ärgern. "Ich habe versucht, da weiterzumachen, wo ich in der Verfolgung aufgehört hatte", sagte der 30-Jährige.