Gleich drei Thüringer Ex-Athleten sind in die neu geschaffene Hall of Fame im Biathlon aufgenommen worden. Andrea Henkel, Kati Wilhelm und Sven Fischer wurden am Montagabend (13.02.2023) in Oberhof ebenso geehrt wie der Norweger Ole Einar Björndalen. Mit dem Quartett wurde zugleich die neu geschaffene Ruhmeshalle des Biathlon eröffnet. Wie der Weltverband IBU am Rande der Weltmeisterschaft mitteilte, wurden Henkel, Wilhelm und Fischer sowie Björndalen "aufgrund ihrer außergewöhnlichen Leistungen und Erfolge im Laufe ihrer Karriere ausgewählt", hieß es in einer Mitteilung.

17 Olympia-Goldmedaillen und 221 Weltcupsiege

Die vier Premierenmitglieder der Hall of Fame sammelten zusammen 17 Olympia-Goldmedaillen, 40 WM-Titel, 221 Weltcupsiege und zehn Gesamt-Weltcupsiege. Erfolgreichster Athlet ist Björndalen mit 95 Weltcup-Einzelsiegen, 20 WM-Titeln und acht Olympiasiegen. Ole Einar Björndalen, Andrea Henkel, Kati Wilhelm, Sven Fischer (v.l.n.r.). Bildrechte: Christian Manzoni/IBU

Fischer: "Der große Sieg besteht darin ..."

"Alle vier Athleten verdienen diese Anerkennung für ihre unglaublichen Leistungen", sagte IBU-Präsident Olle Dahlin bei der Eröffnung der Hall of Fame. "Sie haben uns mit ihren Leistungen inspiriert und den Maßstab für unzählige Athleten gesetzt, die in ihre Fußstapfen traten." Der achtfache Olympiamedaillengewinner Fischer sagte auf der Veranstaltung am Montag in Oberhof: "Der große Sieg besteht nicht darin, an erster Stelle zu stehen, der große Sieg besteht darin, in Frieden miteinander zu konkurrieren."

Björndalen: "Habe nicht viel Schieß-Talent"

Rekord-Weltmeister Björndalen ergänzte: "In unserer Familie waren sowohl mein Bruder Dag als auch ich Biathleten. Ich habe ein bisschen körperliches Talent von meinen Eltern bekommen, aber mein Bruder hat das Schießtalent - ich habe nicht so viel davon. Aber im Biathlon ist alles möglich, wenn man gute Trainer hat und hart trainiert."

Wilhelm: "Wenn wir die nächste WM in Oberhof haben ..."