Biathlon | WM in Oberhof Gibt's den perfekten Start? Herrmann-Wick und Voigt im Mixed-Team

Hauptinhalt

Eine Medaille wäre der perfekte Start bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Oberhof. Am Mittwoch steigt die erste Entscheidung, das deutsche Team in der Mixed-Staffel steht fest. Mit dabei auch Denise Herrmann-Wick und Vanessa Voigt, die als Startläuferin das Quartett anführt.