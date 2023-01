Nawrath hatte bei der EM in Lenzerheide/Schweiz Bronze im Sprint gewonnen. Im Einzel und in der Verfolgung war er jeweils Fünfter geworden. Bei Horn und Fratzscher lief es dagegen durchwachsen. Während Fratzscher im Sprint und in der Verfolgung noch auf die Plätze sieben und elf kam, landete er im Einzel jenseits der Top 30. Auch Horn hatte deutlich Luft nach oben. Für den 28-Jährigen sprang kein einziger Top-Ten-Platz heraus. Ein 13. Rang im Sprint war noch sein bestes Ergebnis.

Lucas Fratzscher (l.) und Philipp Horn (r.) hatten bis zuletzt auf einen Startplatz bei der Biathlon-WM gehofft. Bildrechte: IMAGO / Harald Deubert