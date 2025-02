Die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel mit dem sächsischen Schlussläufer ist zum Auftakt der Weltmeisterschaft im Schweizer Lenzerheide auf Rang drei gelaufen. Beim Sieg des französischen Quartetts feierten Selina Grotian, Franziska Preuß, Philipp Nawrath und Strelow mit elf Nachladern Bronze. Frankreich siegte in der Besetzung Julia Simon, Lou Jeanmonnot, Eric Perrot und Emilien Jacquelin trotz einer Strafrunde von Schlussläufer Jacquelin nach 4x6 KIlometern überlegen in 1:04:41,5 Stunden. Silber holte Tschechien in der Besetzung Jessica Jislova, Tereza Vobornikova, Vitezslav Hornig und Michal Krcmar (+ 1:13,8 Minuten). Das deutsche Quartett kam 3,6 Sekunden hinter Tschechien und 1:18,4 Minuten hinter Frankreich ins Ziel.

Der bislang letzte deutsche WM-Medaillengewinn in der Mixed-Staffel ist sechs Jahre her: 2019 bei der WM im schwedischen Östersund wurde das DSV-Quartett Zweiter. Damals liefen die mittlerweile zurückgetretenen Vanessa Hinz, Denise Herrmann-Wick, Arnd Peiffer und Benedikt Doll zu Silber. Zuletzt lief es dagegen nicht so gut: Bei der WM 2024 in Nove Mesto wurden die Deutschen Fünfte, bei der Heim-WM in Oberhof 2023 Sechste, bei Olympia 2022 Fünfte, der WM 2021 in Pokljuka Siebte und bei der WM 2020 in Antholz Vierte.