Denise Herrmann-Wick führte vom ersten Meter an das Feld der 30 Biathletinnen an. Zunächst in einem noch gedämpften Tempo. Dann ging es zum ersten Schießen, Hermann-Wick ließ die zweite Scheibe stehen, musste in die Strafrunde. Linn Persson aus Schweden und die Italienerin Dorothea Wierer übernahmen die Führung, eine halbe Minute vor der deutschen Medaillenhoffnung. Insgesamt blieben 22 Läuferinnen zusammen. Die Oberwiesenthalerin Herrmann-Wick verlor dagegen weiter, auf der Strecke waren es 40 Sekunden.