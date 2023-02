Neben der Thüringerin Voigt waren aus den mitteldeutschen Bundesländern noch die Sächsin Herrmann-Wick und Sachse Justus Strelow am Start. Herrmann-Wick reist mit einem WM-Titel und zwei Silbermedaillen vom Rennsteig ab: "Wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, hätte ich natürlich direkt unterschrieben. Das ist ein einmaliges Erlebnis bei der Heim-WM – und das bleibt auch." Voigt konnte bei ihrer ersten WM in einem Rennen richtig überzeugen. In der Staffel machte die 25-Jährige als Startläuferin ein solides Rennen und sagte mit Blick auf ihre enttäuschenden Sprint- und Verfolgungsergebnisse jenseits der Top 40. "Ich habe es meinen Kritikern gezeigt."

Auch Strelow stand erstmals bei der WM am Start. Freuen dürfte den 26-Jährigen, dass er bei den Einzelrennen jeweils bester oder zweitbester deutscher Starter war und viermal in die Top 15 lief. In Medaillennähe kam er allerdings nicht. Insgesamt, so strahlte der am Rennsteig trainierende Sachse zum Abschlusstag im Oberhofer Regen: "Ich kann sehr zufrieden sein."