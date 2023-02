Denise Herrmann-Wick hat ihre dritte Einzel-Medaille bei der Heim-WM in Oberhof klar verpasst. Die Oberwiesenthal schoss im 15-Kilometer-Einzel-Rennen am Mittwoch (15.02.2023) vier Strafminuten und hatte als 15. mit der Medaillenvergabe nichts zu tun.

Den Sieg in dem schweren Rennen mit vier Schießeinlagen sicherte sich Hanna Öberg. Die Einzel-Olympiasiegerin von 2018 kassierte nur eine Strafminute und gewann in 43:36,1 Minuten vor Landsfrau Linn Persson, die fehlerfrei blieb (+ 10,3 Sekunden). Über Bronze freute sich die Italienerin Lisa Vittozzi (1 Strafminute/+ 28,0 Sekunden).

"Beim Einzel muss es halt einfach laufen. Ich bin nicht zufrieden. Letztlich trübt das aber die Saison nicht so sehr", sagte die 34-Jährige, die im Ziel 3:25,1 Minuten Rückstand auf Öberg hatte. Herrmann-Wick ergänzte: "Beim Einzel muss man fehlerfrei bleiben, darf sich maximal einen Fehler erlauben und muss dann schon schauen, was die Konkurrenz macht. Dann war heute auch ein kleines Lüftchen drin, da muss man am Schießstand auch Glück haben. Liegend bin ich super durchgekommen. Die zwei Fehler Stehend ärgern mich natürlich. Zwei Fehler und das gleich zweimal in einem Rennen, das ist mir lange nicht passiert."