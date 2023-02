Die norwegischen Top-Favoriten Marte Olsbu Röiseland und Johannes Thingnes Bö haben auch die Single-Mixed-Staffel der Weltmeisterschaft in Oberhof gewonnen. WM-Überflieger Bö holte damit am Donnerstag (16.02.2023) bereits seine fünfte Goldmedaille im fünften WM-Rennen.

Norwegn siegte trotz einer Strafrunde und sechs Nachladern in 35:37,1 Minuten. Silber ging an Österreich mit Lisa Theresa Hauser und David Komatz, die ohne Strafrunde und mit sechs Nachladern 13,8 Sekunden Rückstand ins Ziel kamen. Italien mit Lisa Vittozzi und Tommaso Giacomel holte mit zwei Strafrunden und neun Nachladern Bronze (+51,0 Sekunden). Die Deutschen mit Sophia Schneider und Philipp Nawrath wurden mit einer Strafrunde und elf Nachladern Sechster (+ 1:30,7 Minuten).

Die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze fiel beim letzten Schießen. Die Schlussläufer Bö, Giacomel und Komatz kamen zeitgleich zum finalen Stehendanschlag. Bö, der zuvor beim Liegendschießen noch in die Strafrunde musste, schoss am schnellsten und fehlerfrei. Die Konkurrenz musste nachladen.

Das deutsche Duo Sophia Schneider und Philipp Nawrath leistete sich am Schießstand zu viele Fehler und fiel schon zeitig aus dem Podestplätzen raus. Das in der Single-Mixed-Staffel eher unerfahrene deutsche Team wurde am Ende Sechster. Schneider begann das Rennen noch zielsicher und übergab mit drei Nachladern auf Platz fünf in Schlagdistanz nach ganz vorn. Drei Nachlader von Nawrath im Stehendschießen vergrößerten die Lücke auf Rang drei auf rund 30 Sekunden. Schneider musste beim liegenden fünften Anschlag dann in die Strafrunde, fiel auf Rang neun zurück und übergab mit mehr als einer Minute Rückstand auf das Podest. Ein Rückstand, der dann nicht mehr aufzuholen war.