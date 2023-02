Denise Herrmann-Wick hat bei der Biathlon-WM in Oberhof mit einem fehlerfreien Schießen Gold im Sprint gewonnen. Die Oberwiesenthalerin setzte sich im 7,5-Kilometer-Rennen am Freitag (10.02.2023) um 2,2 Sekunden gegen die Schwedin Hanna Oeberg durch. Bronze holte mit Linn Persson (0 Schießfehler/+ 26,5 Sekunden) ebenfalls eine Schwedin. Für Herrmann-Wick war es nach Verfolgung-Gold 2019 bereits die zweite WM-Goldmedaille ihrer Karriere.

"Es ist unglaublich", jubelte die Deutsche nach dem Rennen im ZDF und erklärte: "Heute war ich total aufgeregt. Ich bin schon beim Einlaufen vom Puls gar nicht runtergekommen. Dass ich dann so ein Rennen mit Null im Sprint in den Schnee zaubern kann, und dann noch bei der Heim-Weltmeisterschaft. Das kann man mit Worten gar nicht beschreiben."

Die Deutsche zeigte am Schießstand starke Nerven. Die 34-Jährige ging beide Schießeinlagen kontrolliert an und blieb sowohl liegend als auch stehend fehlerfrei. Nach dem zweiten Schießen lag die Einzel-Olympiasiegerin von Peking in der Loipe aber noch 9,4 Sekunden hinter der ebenfalls fehlerfreien Schwedin Hanna Oeberg. Auf der Schlussrunde zog Herrmann-Wick dann aber noch einmal das Tempo an, ließ Oeberg mit der schnellsten Laufzeit der gesamten Konkurrenz hinter sich und gewann das Rennen.