Die Startnummer eins war am Ende auch die Nummer eins: Johannes Thingnes Boe hat für Norwegen das zweite Gold bei der Biathlon-WM in Oberhof gewonnen. Der Ausnahmeathlet behielt bei schwierigen Bedingungen den Durchblick, setzte dabei nur neun von zehn Schuss im Sprintrennen ins Ziel und wies die Konkurrenz dennoch deutlich in die Schranken. Auf dem zweiten Platz landete Bruder Tarjei Boe mit 14,8 Sekunden Rückstand. Dritte wurde mit Sturla Holm Laegreid ein weiterer Norweger.

Schwarzer Tag für Benedikt Doll

Bei Nebel und tückischem Wind hatte die Athleten so ihre Probleme. Ein Opfer war dabei Benedikt Doll, der gleich beim Liegend-Anschlag drei Scheiben stehen ließ und weit zurückfiel. Im Stehend-Anschlag kamen weitere zwei Fahrkarten hinzu. Bereits in der Mixed-Staffel hatte Doll am Schießstand gepatzt und so eine sichere Medaille in den Oberhofer Schnee gesetzt.

Johannes Kühn schafft Top-Ten-Platz

Bester Deutscher war Johannes Kühn, der trotz einer Strafrunde auf einem guten achten Platz einkam. Justus Strelow blieb am Schießstand fehlerfrei, war dafür auf der Strecke nicht ganz so schnell. Am Ende wurde es ein zwölfter Platz. "Ich habe zwei gute Serien geschossen, habe versucht auf der Strecke alles zu geben", sagte Strelow im ZDF.