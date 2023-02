Frankreich hat das Staffelrennen der Männer für sich entschieden. Bei der WM in Oberhof leistete sich das Quartett bei schwierigen Bedingungen die wenigsten Fehler am Schießstand und verwies die hochfavorisierten Norweger und Schweden auf die Plätze zwei und drei. Die deutsche Mannschaft landete auf einen enttäuschenden fünften Platz, fast vier Minuten hinter dem Sieger.

Bei typischem Oberhof-Wetter, dazu böigem Wind, kam das deutsche Quartett zunächst gut in den Wettbewerb. Beim ersten Liegendanschlag fielen alle fünf Scheiben, beim zweiten benötigte er zwei Nachlader und blieb in Schlagdistanz zur Spitze. Doch auf der Schlussrunde gingen dem 26-Jährigen die Körner aus. Er übergab an Johannes Kühn auf Position vier. Und der strauchelte beim Stehend-Schießen ganz böse, musste bei heftigem Wind gleich drei Mal in die 250 Meter lange Extrarunde. Das kostete viel zeit, mehr als zwei Minuten lag die deutsche Staffel bei Halbzeit des Rennens als Neunte schon zurück. Ganz vorn lief dagegen überraschend das tschechische Quartett fast zweitgleich mit den Franzosen. Die hoch favorisierten Norwegen gehörten da als Fünfte auch zu den Verfolgern.