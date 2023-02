Die Staffeln der Männer und Frauen, die am Samstag (18.02.2023) geplant sind, stehen wegen möglicher Orkanböen auf der Kippe. Ob die Wettbewerbe stattfinden können, soll am Morgen bis 7:30 Uhr entschieden werden. Darauf haben sich die Internationale Biathlon Union (IBU) und das Organisationskomitee der WM am Freitagabend verständigt. "Die Sicherheit aller Athletinnen und Athleten sowie unserer Fans steht an oberster Stelle, sowohl bei der Anreise als auch bei den Wettkämpfen", sagte OK-Chef Thomas Grellmann.