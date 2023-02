Biathlon | Weltmeisterschaft in Oberhof Herrmann-Wick holt Silber - Gold an Französin Simon

Die zweite Goldmedaille bei der Biathlon-WM in Oberhof war so nah für Denise Herrmann-Wick. Aber beim letzten Schießen der Verfolgung über zehn Kilometer blieb eine Scheibe zu viel stehen. So ging der Titel an die Französin Julia Simon. Bronze sicherte sich Marte Olsbu Roeiseland aus Norwegen. Sophia Schneider und Hanna Kebinger sorgten mit den Plätzen fünf und acht für ein starkes deutsches Mannschaftsergebnis.