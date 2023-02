Die deutsche Biathlon-Staffel der Frauen hat WM-Silber gewonnen. In einem packenden Rennen mussten sich Vanessa Voigt, Hanna Kebinger, Sophia Schneider und Sprint-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick nur dem italienischen Quartett geschlagen geben. Bronze ging an Schweden.

Und Vanessa Voigt erwischte bei ohrenbetäubendem Jubel einen super Start. An Position drei liegend lieferte die gebürtige Schmalkaldenerin im Liegendanschlag und räumte alle Scheiben ab. Alle anderen Favoritinnen blieben ebenfalls ohne Fehl und Tadel, die Schwedin Lynn Persson musste zwei Mal nachladen. Und bei weniger Wind blieben die Frauen auch im zweiten Anschlag zielsicher, auch die 25-jährige Voigt, die sich in der Spitzengruppe festsetzte. Mit zwölf Sekunden Rückstand übergab sie als Fünfte an Hanna Kebinger. Die Schwedinnen lagen knapp vorn. „Nach den letzten schwierigen tagen bin ich zufrieden. Ich habe es auch den Kritikern gezeigt“, sagte die Thüringerin in der ARD.