Die deutschen Biathleten haben bei der WM in Lenzerheide mit der Staffel die erhoffte Medaille gewonnen. Der Hasselfelder Danilo Riethmüller, der Arnstädter Philipp Horn, Philipp Nawrath und Johannes Kühn sicherten sich im Rennen über 4x7,5 Kilometer Bronze. Zuletzt hatte ein Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) bei einem Großereignis vor fünf Jahren in Antholz Edelmetall geholt, damals auch als Dritter. "Es war wirklich die härteste Runde, die ich jemals hatte", sagte der völlig ausgepumpte Schlussläufer Horn am ARD-Mikrofon: "Im Ziel war erstmal gar nichts im Kopf, sondern erstmal aufs Leben klarkommen." Die Nerven aus Stahl des Thüringers brachten dem DSV-Team am Ende die Medaille im Duell gegen den schwedischen Schlussläufer Sebastian Samuelsson.