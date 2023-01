Martin Grothkopp hört nach 27 Jahren im Leistungssport auf. Der 36-Jährige schiebt am Wochenende beim Weltcuprennen in Altenberg zum letzten Mal den Schlitten von Ausnahme-Pilot Francesco Friedrich an. Der Abschied stand lange fest, doch jetzt ist auch klar, dass Grothkopp als Aktiver des Dresdner SC antreten darf.