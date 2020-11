Der Sachse Richard Oelsner muss trotz seiner Oberschenkelverletzung die Weltcup-Saison nicht abschreiben. Wie Bundestrainer René Spies im "SpiO"-Talk bestätigte, wird der Mann vom BSC Sachsen Oberbärenburg in der zweiten weltcup-Hälfte seine Chance bekommen. "Er führte die Tabelle an, als er sich am Donnerstag im Zweier verletzte und jetzt den Vierer nicht fahren konnte. Er war der größte Anwärter für den dritten Startplatz", sagte Spies. Oelsner, der sich in München einer MRT-Untersuchung unterzogen hatte, wird 4-5 Wochen ausfallen.

Richard Oelsner Bildrechte: imago images / Hentschel