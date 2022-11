Bob-Cheftrainer Rene Spies fordert für seine Sportart ein Umdenken. "Wir müssen uns besser aufstellen, später ins Eis gehen, grüner werden, selber Strom erzeugen", sagte Spies vor dem Weltcup-Start an diesem Wochenende im kanadischen Whistler der Deutschen Presse-Agentur. "Auch ich will da Vorreiter sein, wir müssen nicht vor November Bobfahren", so der 49-Jährige.