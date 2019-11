Bob: Deutsche Meisterschaft in Altenberg als WM-Testlauf

Für die anderen deutschen Piloten wie Johannes Lochner, Anna Köhler oder Stephanie Schneider hat das Abschneiden bei den Meisterschaften dagegen besondere Bedeutung. In Altenberg und eine Woche später in Königssee werden in so genannten Selektionsrennen die Weltcup-Tickets vergeben. Wie Bundestrainer Spies dem MDR erklärte, gehen die Ergebnisse von Altenberg mit Faktor 1,5 in die Endabrechnung ein. Der Grund: im Februar finden in Altenberg die Weltmeisterschaften statt. "Die Deutschen Meisterschaften haben mit Blick auf die WM für uns einen besonderen Stellenwert", so Spies.