Gut anderthalb Wochen vor dem Start in die neue Weltcupsaison hat sich Laura Nolte in guter Form gezeigt. Die Olympiasiegerin von Peking gewann bei den Deutschen Meisterschaften in Altenberg am Mittwoch (09.11.2022) die Zweierbob-Konkurrenz gemeinsam mit Ersatzfahrerin Lena Neunecker souverän vor Maureen Zimmer und Neele Schuten (+2,49 Sekunden). Diana Filipszki komplettierte mit Anschieberin Tamara Angerer (+3,09) das Podest.

"Einen besseren Saisonstart hätten wir uns nicht ausmalen können. Der Bob läuft super, die Bahn war in einem sehr guten Zustand", sagte Nolte, die auf ihre reguläre Anschieberin Deborah Levi verzichten musste. Levi wird verletzungsbedingt frühestens zu den Weltcuprennen in Winterberg am ersten Januar-Wochenende wieder dabei sein. In Peking holte Laura Nolte (re.) mit der derzeit verletzten Deborah Levi Olympia-Gold. Bildrechte: dpa

Hafer siegt im Viererbob hauchzart

Bei den Männern konnte Christoph Hafer seinen dritten Deutschen Meistertitel im Viererbob feiern. Nach 2019 in Altenberg und 2020 am Königssee triumphierte der 20-Jährige gemeinsam mit Michael Salzer, Matthias Sommer und Tobias Schneider erneut im sächsischen Osterzgebirge. Im Gegensatz zu Nolte musste Hafer aber zittern. Am Ende betrug der Vorsprung vor Nico Semmler und seinen Anschiebern Max Neumann, Henrik Bosse und Oliver Peschk nur drei Hundertstel. Dritter wurde Maximilian Illmann mit Henrik Proske, Lukas Koller und Felix Dahms (+0,31 Sekunden). Den Titel im Zweierbob hatte sich Hans-Peter Hannighofer bereits am vergangenen Freitag gesichert. Schon bei den Olympischen Spielen in Peking war Christoph Hafer gemeinsam mit Michael Salzer, Matthias Sommer und Tobias Schneider im Viererbob gestartet. Bildrechte: imago images/AFLOSPORT

Altenberg springt für Winterberg an

Altenberg wurde erst vor gut zwei Wochen als Austragungsort für die Deutschen Meistertitel gewählt. Ursprünglich sollten die Titelkämpfe in Winterberg stattfinden, dort war allerdings zu viel Wasser in der Bahn. So bot sich der SachsenEnergie-Eiskanal in Altenberg für die Austragung dieses Events an, auch aufgrund mangelnder Alternativen. Die Bahn am Königssee, die nach der Unwetter-Katastrophe schwer beschädigt wurde, soll ab August 2024 neu aufgebaut werden. Im Eiskanal von Oberhof sind Viersitzer nicht zugelassen.

Zwei Weltcups in Deutschland

Die neue Weltcupsaison beginnt am 25. November mit einem Mono-Bob-Wettbewerb im kanadischen Whistler. Anschließend bleibt der Bob-Tross in Nordamerika und absolviert zwei weitere Weltcups in den USA. Ab Anfang Januar stehen dann die Weltcups in Winterberg und Altenberg an. Höhepunkt der Saison sind die Weltmeisterschaften vom 22. Januar bis 5. Februar in St. Moritz. Mit dem Weltcup im lettischen Sigulda am 18./19. Februar endet die Saison.