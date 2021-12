An Bobpilot Francesco Friedrich gibt es einfach kein Vorbeikommen. Wie schon die Jahre zuvor beißt sich die Konkurrenz auch in diesem Winter die Zähne an dem 31-Jährigen aus. Der gebürtige Pirnaer vom BSC Sachsen Oberbärenburg beherrscht die Szenerie im Zweierbob wie auch im großen Schlitten wie kein anderer, jetzt ist eine wichtige Personalentscheidung gefallen. Friedrich hat sein Team im Viererbob für die Olympischen Winterspiele in Peking benannt.

Somit werden mit ihm Alexander Schüller, Candy Bauer und Thorsten Margis den Kampf um Gold aufnehmen. Gewinner ist Bauer, denn speziell Position drei im Bob war vakant. Er erhielt den Vorzug vor Martin Grothkopp. Heimtrainer Gerd Leopold sagte in der "Sächsischen Zeitung" (Donnerstag), dass am Ende winzige Details den Ausschlag gaben: "Es ist eine Entscheidung für Candy und nicht gegen Martin, der vollwertiges Mitglied im Team Friedrich bleibt und als Ersatzmann in Peking dabei ist." Grothkopp nahm die Situation gelassen. "Wir sind eine Mannschaft und schon so lange zusammen, an unserem besonderen Teamspirit wird sich nichts ändern", meinte der 35 Jahre alte Dresdner in der SZ.