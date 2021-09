Cheftrainer René Spies muss in der Olympia-Saison zwei hochkarätige Ausfälle verkraften. Der Zweierbob-WM-Dritte Hans-Peter Hannighofer erlitt beim Anschubtest einen Muskelabriss und fällt für die komplette Saison aus. "Er wird vielleicht im Frühjahr ein bisschen Bobfahren können, aber an Wettkämpfe ist nicht zu denken", sagte der Oberhofer Bundesstützpunkttrainer Matthias Höpfner dem "Freien Wort" (Dienstagsausgabe).

Cheftrainer Spies wird daher beim Eis-Auftakt an diesem Wochenende in Winterberg ein Nominierungsrennen zwischen Richard Oelsner (Oberbärenburg) und Christoph Hafer (Bad Feilnbach) fahren lassen. "Je nachdem wie die Ergebnisse sind, wird es vielleicht nochmal in Peking bei der Trainingswoche einen Ausscheid geben", sagte Spies am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.