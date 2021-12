Zweierbob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen kommt immer besser in Schwung. Beim Weltcup in Altenberg schob sich die 31-Jährige am Sonntag (19. Dezember) mit ihren neuen Anschieberin Alexandra Burghardt auf den zweiten Platz. Einen Deut besser war Kim Kalicki und Anschieberin Lisa Buckwitz, die mit zwei Laufbestzeiten und 0,22 Sekunden Vorsprung auf die Oberhoferin Jamanka ihren ersten Sieg im Olympia-Winter perfekt machte. "Mit der zweiten Fahrt kann ich zufrieden sein. Wir freuen uns und können jetzt in die kleine Weihnachtspause gehen, um Kraft für die zweite Saisonhälfte zu holen", sagte die Wiesbadenerin Kalicki.