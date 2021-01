Die Bob-Olympiasieger von Innsbruck 1976: Pilot Meinhard Nehmer und Bernhard Germeshausen. (Archiv) Bildrechte: imago images / Frinke

Einen Mann von der Küste zieht es bekanntlich raus auf hohe See. Aufgewachsen auf der Insel Rügen zog Meinhard Nehmer jedoch flinke Kufen in der Eisrinne den Schiffsplanken vor und wurde zu einem der erfolgreichsten Bob-Fahrer der Geschichte. Am 13. Januar feiert er seinen 80. Geburtstag.

Karriere beim ASK Vorwärts Oberhof

Bevor Meinhard Nehmer jedoch zum Weltklasse-Bobpiloten reifte, musste er noch einige Hürden nehmen. Zunächst hatte er sich der Leichtathletik verschrieben und war ein guter Speerwerfer in der DDR. Doch die Schulter spielte nicht mit, sodass er es 1971 mit einem Probetraining beim ASK Vorwärts Potsdam versuchte - und wurde angenommen.



Von da ging es 1973 zum ASK Vorwärts Oberhof, wo seine Karriere einen steilen Verlauf nahm. Er dominierte den Sport und heimste viele Medaillen für sein Land ein. Bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck holte Nehmer Doppel-Gold, vier Jahre später siegte er im Vierer in Lake Placid. Und als Zugabe konnte sich der Junge von der Küste mit vier WM-Titeln schmücken.

"Ich war ein Draufgänger"

Dieser Flachländer hatte eben das Gespür für das Besondere. "Ich hatte den Willen, war ein Draufgänger, getüftelt habe ich auch gerne", sagte Nehmer im Rückblick. So schnell wie er gekommen war, verließ Nehmer den Bobsport dann auch wieder. Zumindest war das der Plan. "Ich wollte weg aus dem Leistungssport, hatte mein Studium gemacht. Aber dann kam alles anders". Der ehemalige Weltklasse-Bobpilot Meinhard Nehmer. (Archiv) Bildrechte: imago images / Gerhard König

Die Wende machte den gelernten Landmaschinen-Ingenieur und Wetterdiensttechniker plötzlich erwerbslos. Und so nahm er 1991 eher aus der Not heraus das Angebot des US-Verbandes für den Cheftrainerposten an. Es folgten Stationen in Italien und auch beim deutschen Verband. Erst 2006 beendete er diese Karriere nach der Karriere. Meinhard Nehmer hat zwei Töchter und einen Sohn. Heute lebt er mit seiner Frau in Varnkevitz, einem kleinen Ort am nordöstlichsten Zipfel Deutschlands.