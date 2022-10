Francesco Friedrich, Thorsten Margis, Candy Bauer und Alexander Schüller schnappen sich 2021 in Altenberg den WM-Titel. (Archiv) Bildrechte: imago images/Max Stein

Die Lokalmatadoren Francesco Friedrich und Laura Nolte können sich auf eine Heim-DM in Altenberg freuen. Überraschend finden die deutschen Bob-Meisterschaften ab nächste Woche nicht wie geplant in Winterberg statt, sondern wurden ins Osterzgebirge verlegt. Das bestätigte Jens Morgenstern, Geschäftsführer der Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH (WiA), am Dienstag (25.10.2022) auf Nachfrage von "Sport im Osten". Grund, weshalb der ursprüngliche Plan umgekrempelt werden musste, ist zu viel Wasser auf der Bahn in Winterberg.

Königssee und Oberhof keine Alternativen

So bot sich der SachsenEnergie-Eiskanal in Altenberg für die Austragung dieses Events geradezu an, andere Alternativen gibt es eh nicht in Deutschland. Die Bahn am Königssee, die nach der Unwetter-Katastrophe schwer beschädigt wurde, soll ab August 2024 neu aufgebaut werden. Im Eiskanal von Oberhof sind Viersitzer nicht zugelassen.

Start am 4. November

Los geht’s in Altenberg am Freitag (4. November) mit dem Zweier-Wettbewerb der Männer. Am Mittwoch (9. November) steigen dann die Frauen im Zweier-Bob ein, danach ermitteln die Männer im großen Schlitten ihren Deutschen Meister.