Diese Nachricht klingt verrückt. Falls bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo die vorgesehene Bobbahn im Norden von Italien nicht rechtzeitig fertiggestellt werden kann, sollen die Olympiamedaillen für die Bobfahrer in Lake Placid vergeben werden. Rund 6.000 Kilometer entfernt von der Olympiaregion. Und das, obwohl allein in Europa in nächster Nähe sechs intakte Weltcupbahnen liegen. So hat es Anfang Januar das Internationale Olympische Komitee (IOC) entschieden.