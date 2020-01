Zunächst Leichtathlet - großes Lob vom Bundestrainer

Czudajs sportliche Karriere startete in der Leichtathletik beim SV Elbland. Als Speer- und Diskuswerfer machte er eine gute Figur, hatte aber Probleme mit dem Wurfarm und konnte am Ende den Speer nicht mehr werfen. Es folgte der Wechsel in den Bobsport. Nun ist im Eiskanal das Fingerspitzengefühl an den Lenkseilen gefragt. "Er ist ein großer Junge mit enormen Hebeln, er wird die Talente seines Papas weit überbieten", sagte Gerd Leopold. Er muss es wissen.

Trainer Leopold formte Czudaj senior und Francesco Friedrich

Der Erfolgstrainer führte Papa Harald als noch junger Coach 1994 zum Olympiasieg und formte danach Francesco Friedrich zum Doppel-Olympiasieger und -Weltmeister. Der heutige Bundestrainer Leopold gilt als analytischer, ehrgeiziger Trainer und steht für den Aufstieg des Vereins BSC Sachsen Oberbärenburg, wo er mit dem Olympia-Zweiten Nico Walther, der WM-Zweiten Stephanie Schneider weitere Weltklasseathleten anleitet. Gerade führte er Junioren-Weltmeister Richard Oelsner in Innsbruck-Igls zum ersten Podiumsplatz im Zweierbob-Weltcup. Bundestrainer Gerd Leopold (re.) mit Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich Bildrechte: imago/Hentschel

Papa Czudaj und Leopold betreiben Fitness-Center in Riesa und Coswig

Alexander Czudaj kennt er von kleinauf, es ist fast eine familiäre Bindung. Papa Czudaj und Leopold betreiben zusammen zwei große Fitness-Center in Riesa und Coswig. Unverblümt vergleicht Leopold daher auch das Talent zwischen Jung und Alt. Athletisch gesehen sei Harald nicht das begnadete Talent gewesen, meinte er. In Sachen Athletik habe der junge Czudaj "eine wesentlich bessere Ausgangssituation. Nun muss er Ehrgeiz und Leidenschaft draufpacken, dann wird er in eine gute Richtung marschieren", sagte Leopold. "Was die Bahn betrifft, da hat Alexander das fahrerische Talent vom Papa geerbt." Alexander Czudaj im Mono-Bob Bildrechte: imago images/Bildbyran