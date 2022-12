Platz zwei in Lake Placid im Vierer für Francesco Friedrich und Thorsten Margis, Candy Bauer sowie Felix Straub. (Archiv)

Platz zwei in Lake Placid im Vierer für Francesco Friedrich und Thorsten Margis, Candy Bauer sowie Felix Straub. (Archiv) Bildrechte: imago images/GEPA pictures

Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich hat beim Weltcup in Lake Placid auch im Vierer den großen Erfolg verpasst. Der 32-Jährige aus Oberbärenburg bleibt damit auf der Olympia-Bahn am Mount van Hoevenberg im großen Schlitten weiter sieglos. Der Rekordweltmeister konnte sich am Sonntag als Vierter des ersten Laufs zusammen mit Felix Straub, Candy Bauer und Thorsten Margis im zweiten Durchgang zwar noch auf den zweiten Rang nach vorne schieben.