Dominator Francesco Friedrich hat sich beim Zweierbob-Weltcup in Lake Placid mit dem zweiten Platz begnügen müssen. Der Sachse landete nach zwei Läufen hinter Landsmann und Dauerrivale Johannes Lochner. Der Stuttgarter hatte respektable 0,32 Sekunden Vorsprung auf den Doppel-Olympiasieger. Friedrich haderte mit einem "durchwachsenen Training", erkannte aber an, Lochner sei "richtig gut gefahren". Den zweiten Platz sei für den erfolgsverwöhnten Piloten "Schadensbegrenzung".

Lochner dagegen, der zuletzt im Januar in Sigulda gewonnen hatte, jubelte: "Es war geil, heute endlich mal oben zu stehen", sagte Lochner nach dem Rennen: "Ich glaube, es wurde auch mal Zeit. Im Großen und Ganzen bin ich total zufrieden, dass wir endlich wieder gewonnen haben." Der Schwabe war erstmals mit Anschieber Georg Fleischhauer bei einem Weltcup an den Start gegangen. Michael Vogt aus der Schweiz komplettierte das Podium. Am Sonntag steht für die Männer im US-Bundesstaat New York noch das Rennen im Viererbob auf dem Programm.