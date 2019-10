Francesco Friedrich in Altenberg im Bob. (Archiv) Bildrechte: imago/CTK Photo

Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich ist der große Favorit bei der Bob-Weltmeisterschaft Mitte Februar auf seiner Heimbahn in Altenberg. Doch der Zweierbob-Rekordweltmeister, der bei einem erneuten Sieg mit seinem sechsten Titel in Serie den legendären Italiener Eugenio Monti überholen würde, sieht die Aufgabe als schwierig an. "Der Druck ist nicht unbedingt enorm, aber der Stress. Es gibt so viele Leute, die etwas von einem wollen, ob Karten oder andere Dinge wie Fotos. Das ist schwieriger als der sportliche Druck", so der Sachse am Donnerstag (10.10.).

Friedrich will "unbedingt Leistung bringen"

Der 29 Jahre Ausnahmepilot weiß, wovon er redet: "Der Weltcup in Altenberg ist der anstrengendste im ganzen Winter. Man will dort unbedingt Leistung bringen, doch man wird von so vielen Faktoren im Umfeld beeinflusst. Es ist schwierig, auch für die WM. Ich hoffe aber, dass wir das mit unserer Erfahrung gut abgeschirmt bekommen."

Friedrich ist für die Weltcup-Saison gesetzt. Die Zeit der internen Qualifikation der anderen Piloten will er zum Testen nutzen. Das ist auch nötig, denn Friedrich fährt einen komplett neuen Zweierbob vom Verbandssponsor. "Er ließ sich super fahren, Ende nächster Woche geht es los am Königssee. Da wird er intensiv gefahren und kommt dann zur deutschen Meisterschaft Anfang November in Altenberg hier auf's Eis", so Friedrich. Francesco Friedrich ist Weltmeister im Zweierbob und Altenberg ist seine Hausbahn. Bildrechte: mdr/Gerd Gerlach, honorarfrei

Neue Bobs für Friedrich und Walther

Auch der Olympia-Zweite im Viererbob, Friedrichs Vereinskollege Nico Walther, will in Kürze ein neues Gefährt auf's Eis bringen. "Es wird vom Lenken und Steuern alles neu für mich. Ich bin mal gespannt, wie es laufen wird", sagte Walther am Rande der Pressekonferenz zur Bob-WM vom 17. Februar bis 1. März in Altenberg.