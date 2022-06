Lisa Marie Buckwitz soll in die großen Fußstapfen von Mariama Jamanka treten. Nach dem Rücktritt der Olympiasiegerin von 2018 ist die 27-Jährige die neue Pilotinnen-Hoffnung beim RC Thüringen. "Ich möchte mich in der kommenden Saison für den Weltcup anbieten und dabei nichts dem Zufall überlassen. Dass es in Oberhof eine Tradition bei der Etablierung großer Piloten gibt, weiß jeder. Verband und Verein machen einen guten Job", erklärt Buckwitz, die zuvor beim SC Potsdam trainiert hatte.