Beim Weltcup in Sigulda war Schneider am Sonntag (2.1.2022) als Achte aber die deutsche Nummer 1, weil Laura Nolte, Mariama Jamanka und Kim Kalicki nicht am Start waren. Das Trio hat im Hinblick auf Olympia noch einen Trainingsblock sowie Materialtests eingeschoben. Schneider brachte gemeinsam mit Anschieberin Anabel Galander (Mitteldeutscher SC Magdeburg) zwei solide Fahrten ins Ziel und wurde mit einem Platz in den Top Ten belohnt.